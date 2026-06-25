В озере в Сороках утонула 13-летняя девочка.

Днем 25 июня 2026 года в 13:54 спасатели на севере страны получили сообщение о случае утопления в озере Иванча в Сороках.

Сообщается, что 13-летняя девочка вошла в воду, чтобы поплавать, и вскоре после этого начала проявлять признаки утопления.

На место происшествия прибыли сотрудники Сорокской спасательно-пожарной службы, которые провели поисково-спасательные работы. Девочка была найдена и доставлена на берег, но врачи констатировали ее смерть.

По предварительным данным, девочка находилась у озера со своим младшим братом без присмотра взрослых.

В связи с этим ГИЧС настоятельно призывает родителей и опекунов несовершеннолетних не допускать их нахождения вблизи водоемов без присмотра. В то же время граждан призывают соблюдать правила поведения на воде и выбирать для купания только специально отведенные и контролируемые места.

С начала 2026 года в водоемах страны погибли двадцать пять человек, трое из которых - дети.