На севере Молдовы хотят закрыть русскоязычную гимназию.

Представители родителей учащихся, преподавателей и членов местного сообщества гимназии «Слобозия-Кишкарены» в направленной районным властям петиции выразили глубокую озабоченность и твердое несогласие с намерением ликвидировать или реорганизовать это учебное заведение, подчеркнув, что предложенная властями инициатива серьезно нарушает Высший закон страны, действующее отраслевое законодательство, права и законные интересы детей, родителей, учителей и технических специалистов, оказывая глубоко разрушительное воздействие на все общество, пишет noi.md

Адвокат Алина Палий, представляющая интересы родителей учащихся, преподавателей гимназии «Слобозия-Кишкарены» и членов местного сообщества пояснила, что коммуна Кишкарены состоит из трёх сел, из которых два села украинские, а одно село – молдавское. На территории коммуны есть молдавский лицей и русская гимназия, где учатся около 100 детей не только из этих двух украинских сёл, но ещё двух близлежащих украинских сёл, где школы были закрыты ещё 10 лет назад, и детей привозят на учебу в Слобозию-Кишкарены на школьном автобусе.

Адвокат напомнила, что в декабре прошлого года Министерство образования внесло поправки в Кодекс об образовании и предусмотрело классификатор для школ, которые подпадают под ликвидацию или реорганизацию в ближайшее время. Было указано, что этой процедуре может подвергнуться учебное заведение с численностью менее 56 детей. Однако в опубликованном 25 мая проекте повестки дня намеченного на 5 июня заседания Сынжерейского районного совета среди прочего значится вопрос о ликвидации русской гимназии «Слобозия-Кишкарены» в одноименном селе. Предполагается, что детей из данной русскоязычной гимназии переведут в молдавский лицей, но не идет речь о том, чтобы сделать этот лицей двуязычной школой, и туда в итоге хотят направить детей, которые не говорят на молдавском языке, потому что их родной язык украинский.