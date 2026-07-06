Реставрация Триумфальной арки в Кишинёве под вопросом из-за разногласий властей.

Реставрация Триумфальной арки в центре Кишинёва остаётся неопределённой на фоне споров между муниципальными и центральными властями по вопросам документации и ответственности за работы.

Муниципальные власти заявляют, что ожидают от Министерства культуры уточнений по необходимым разрешениям и документам для проведения реставрации памятника и других объектов в центре столицы, передает moldova1.md

Мэр Кишинёва Ион Чебан отметил, что обсуждал ситуацию с министром культуры и подчеркнул необходимость ускорить процесс подготовки документов.

«Мы хотим увидеть Триумфальную арку завершённой, как было обещано, до конца года», — заявил он на заседании мэрии 6 июля, добавив, что часть исторических зон в центре города находится в ведении правительства и требует вмешательства.

По его словам, в случае невозможности проведения работ со стороны центральных властей, объекты могут быть переданы в управление муниципалитета.

В Министерстве культуры пока не прокомментировали заявления мэрии.

Реставрация Триумфальной арки была анонсирована в начале года. На работы выделено около 5 миллионов леев. Ранее министр культуры Кристиан Жардан выражал надежду завершить проект до конца 2026 года, отметив, что основными препятствиями остаются административные процедуры и оформление документов.