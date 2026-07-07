В Кишинёве продолжается восстановление исторической брусчатки на улице 31 Августа
Работы по реставрации участка с исторической брусчаткой на улице 31 Августа 1989 года в центре Кишинёва продолжаются в соответствии с утверждённым графиком.
Как сообщили в мэрии столицы, на участке между улицами Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони и Александра Пушкина рабочие приступили к установке системы отвода дождевых вод, передает realitatea.md
Одновременно специалисты готовят основание для монтажа габионов — металлических конструкций, заполненных камнем. Они будут использоваться для укрепления грунта и защиты исторической зоны.
Историческая брусчатка на улице 31 Августа 1989 года была обнаружена в марте 2023 года. Проект восстановления оценивается более чем в 26 млн леев и предусматривает реставрацию и сохранение старинного покрытия.
Работы являются частью программы по восстановлению исторического облика центральной части Кишинёва.