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chisinau
7 Июля 2026, 21:55
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В Кишинёве продолжается восстановление исторической брусчатки на улице 31 Августа

Работы по реставрации участка с исторической брусчаткой на улице 31 Августа 1989 года в центре Кишинёва продолжаются в соответствии с утверждённым графиком.

В Кишинёве продолжается восстановление исторической брусчатки на улице 31 Августа.
В Кишинёве продолжается восстановление исторической брусчатки на улице 31 Августа.

Как сообщили в мэрии столицы, на участке между улицами Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони и Александра Пушкина рабочие приступили к установке системы отвода дождевых вод, передает realitatea.md

Одновременно специалисты готовят основание для монтажа габионов — металлических конструкций, заполненных камнем. Они будут использоваться для укрепления грунта и защиты исторической зоны.

Историческая брусчатка на улице 31 Августа 1989 года была обнаружена в марте 2023 года. Проект восстановления оценивается более чем в 26 млн леев и предусматривает реставрацию и сохранение старинного покрытия.

Работы являются частью программы по восстановлению исторического облика центральной части Кишинёва.

В Кишинёве продолжается восстановление исторической брусчатки на улице 31 Августа

В Кишинёве продолжается восстановление исторической брусчатки на улице 31 Августа

Источник
chisinau
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