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ipn
16 Июня 2026, 15:57
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Споры между продавцами и потребителями можно будет урегулировать через новый механизм

Споры потребителей из Республики Молдова с продавцами могут быть разрешены во внесудебном порядке после запуска альтернативных механизмов урегулирования споров (SAL).

Споры между продавцами и потребителями будут урегулироваться через новый механизм.
Споры между продавцами и потребителями будут урегулироваться через новый механизм.

Механизм, уже предусмотренный законодательством, будет реализован через создание государственных или частных структур, сообщает IPN.

По данным Европейского центра защиты прав потребителей Республики Молдова, механизм SAL был введён в контексте приведения Республики Молдова в соответствие со стандартами ЕС и предназначен для разрешения договорных споров, возникающих при покупке товаров или заключении договоров на оказание услуг. Процедура может быть использована в случае поставки товаров с дефектами, отказа в ремонте или замене, задержки возврата денежных средств, невыполнения договорных обязательств или ненадлежащего предоставления услуг.

В ведомстве отмечается, что в соответствии с законодательством потребители смогут подавать заявления в структуры SAL, которые будут способствовать мирному урегулированию конфликта, предлагать решения или, при определённых условиях, могут налагать обязательное решение. Процедура не будет ограничивать право потребителей обращаться в суд или к компетентным органам по защите прав потребителей. При этом механизм создан для более быстрого и менее затратного разрешения споров.

В большинстве случаев процедура будет бесплатной для потребителей или потребует минимальных затрат. Заявления могут подаваться в электронном или бумажном формате, а рассмотрение споров, как правило, будет осуществляться в течение 90 дней с момента подачи полного пакета документов.

Министерство экономического развития и цифровизации будет координировать работу механизма и публиковать официальный список органов SAL. Государственная инспекция по надзору за непродовольственными товарами и защите прав потребителей будет оказывать помощь потребителям, в том числе в трансграничных спорах. В настоящее время в Республике Молдова не зарегистрировано ни одной SAL-структуры, и властям предстоит разработать необходимую вторичную нормативно-правовую базу для внедрения механизма.

Источник
ipn
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