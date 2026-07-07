Французские эксперты оценят реставрацию вилл Герца и Клигмана в Кишинёве.

Две исторические виллы в центре Кишинёва — здания Владимира Герца и Моисея Клигмана — будут изучены французскими специалистами в рамках подготовки проекта их сохранения и реставрации.

Техническая оценка памятников началась после встречи министра культуры Кристиана Жардана с экспертами Expertise France и Государственного агентства Франции по сохранению культурного наследия (OPPIC), которые прибыли в Молдову с миссией по вопросам культурного наследия, передает moldova1.md

Специалисты подготовят предварительное технико-экономическое исследование, которое определит возможности восстановления двух архитектурных объектов и рекомендации по их дальнейшему использованию.

Вилла Моисея Клигмана, построенная в 1898 году, считается одним из немногих сохранившихся в Кишинёве зданий в стиле неоклассицизма. Вилла Владимира Герца была возведена по проекту архитектора Генриха Лонского в стиле венского барокко и сегодня входит в комплекс Национального художественного музея Молдовы.

«Речь идёт о двух важных исторических зданиях Кишинёва, которые требуют профессионального и хорошо подготовленного подхода. Рад, что французские и европейские партнёры готовы помочь в этом процессе», — заявил министр культуры Кристиан Жардан.

Проект реставрации двух памятников был объявлен Министерством культуры в прошлом году при поддержке Франции. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности Парижа участвовать в восстановлении культурного наследия Молдовы.

Согласно планам, реставрация будет проходить в два этапа: сначала восстановят виллу Владимира Герца, которую планируется частично открыть для посетителей в 2027 году, затем — виллу Моисея Клигмана. Полное исследование проекта должно быть завершено до конца 2026 года.