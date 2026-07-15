Республиканская клиническая больница сократила надбавки сотрудникам.

Администрация Республиканской клинической больницы имени Тимофея Мошняги прокомментировала появившуюся в публичном пространстве информацию о якобы снижении зарплат сотрудников на 10%.

В медучреждении заявили, что базовые оклады работников не сокращались, а изменения коснулись только переменной части оплаты труда. В администрации больницы пояснили, что все сотрудники продолжают получать должностные оклады, установленные в соответствии с действующим законодательством.

По данным учреждения, пересмотр затронул исключительно дополнительную составляющую заработной платы, связанную с показателями эффективности. Такое решение было принято после анализа финансового состояния больницы.

Как отметили в администрации, целью изменений стало соблюдение имеющихся финансовых ресурсов, предотвращение накопления долгов и обеспечение ответственного финансового управления.

В больнице подчеркнули, что пересмотр переменной части оплаты труда не влияет на базовый оклад сотрудников и другие выплаты, предусмотренные законодательством.