Население Молдовы продолжает сокращаться из-за низкой рождаемости и миграции.

В Молдове в 2025 году умерших было на 45% больше, чем новорожденных. За год в стране родились 22,1 тыс. детей, а умерли 32,1 тыс. человек.

Такие данные представило Национальное бюро статистики.

По сравнению с 2024 годом число новорожденных сократилось на 1,5 тыс., или на 6,6%. Уровень рождаемости снизился с 9,8 до 9,3 новорожденных на 1 000 жителей. Суммарный коэффициент рождаемости тоже снизился, с 1,77 до 1,68 ребенка на одну женщину. При этом в Молдове по-прежнему рождается больше мальчиков, чем девочек. В 2025 году на 100 девочек приходилось 105 мальчиков.

Смертность тоже снизилась, но умерших все равно оказалось на 10 тыс. больше, чем родившихся. В 2025 году умерли 32 074 человека, на 4,4% меньше, чем годом ранее.

В статистике сохраняется и «мужская сверхсмертность». На каждые 100 умерших женщин пришлось 117 умерших мужчин. От несчастных случаев, отравлений и травм мужчины умирали в 3,4 раза чаще, чем женщины.

Главными причинами смерти остаются болезни системы кровообращения и опухоли. На них пришлось 74,2% всех смертей. От болезней кровообращения умерли 63,8% женщин и 50,4% мужчин.

Помимо естественных демографических факторов, драйвером депопуляции остается миграционный отток. Согласно НБС, в 2024 году зафиксировано отрицательное сальдо международной миграции. Численность населения сократилась на 17,6 тыс. сограждан, выбравших жизнь за рубежом

Продолжается и внутренняя миграция из сел в города. В 2025 году место жительства внутри страны официально сменили около 27,5 тыс. человек. Чаще всего переезжали люди трудоспособного возраста, а 37,7% всех прибытий пришлись на Кишинев.

На 1 января 2026 года численность населения Молдовы с обычным местом жительства, по предварительным данным, составила 2,365 млн человек. Данные приведены без учета левобережья Днестра и муниципия Бендеры.