Решения, предложенные в Генеральном плане «Кишинёв 2040»: электробусы и метро в пригороды.

Такие выводы содержатся в обосновывающем исследовании, подготовленном в рамках обновления Генерального градостроительного плана «Кишинёв 2040». Среди предлагаемых решений — создание скоростных коридоров для электрических автобусов и строительство линии метро в направлении пригородов, передает ipn.md

Мэдэлина Моцкану-Думитреску, преподаватель Университета архитектуры и урбанизма имени Иона Минку в Бухаресте и автор исследования, представила выводы документа на общественных консультациях, организованных мэрией Кишинёва. По её словам, такие населённые пункты, как Дурлешты, Кодру и Ставчены, увеличили численность населения примерно на 35-40%, однако транспортная инфраструктура и связи с муниципием не успевают за этим развитием.

Согласно исследованию, в Кишинёве имеется около 50 тысяч парковочных мест, тогда как потребность превышает 270 тысяч. Среди предложенных решений — строительство объездной дороги муниципия, развитие скоростных коридоров для электрических автобусов, выделенных полос для общественного транспорта и создание скоростной транспортной системы в пригороды, включая возможную линию метро в направлении таких районов, как Дурлешты и Ставчены.

Авторы исследования рекомендуют строительство Кишиневской кольцевой дороги для уменьшения транзитного движения и циркуляции большегрузных автомобилей в центре города. Одновременно в документе предусмотрено расширение сети велосипедных дорожек примерно на 40 километров, а также обязательное включение подземных или многоуровневых парковок в новые жилые комплексы.

Лилиан Копач, руководитель отдела управления транспортом в Главном управлении городской мобильности, отметила, что исследование необходимо дополнить национальными нормативными и законодательными актами, а также обновленными данными о сети общественного транспорта и количестве транспортных единиц, поскольку некоторые из использованных цифр устарели. Он также подчеркнул необходимость обновления анализа транспортных потоков в городе и его пригородах.

Присутствовавший на консультациях мэр Кишинева Ион Чебан заявил, что Генеральный план развития «Кишинёв 2040» определит направления развития города на ближайшие десятилетия, и отметил, что предложения жителей, высказанные в ходе консультаций, будут проанализированы и учтены.

Генеральный план «Кишинёв 2040» основан на 12 специализированных исследованиях, анализирующих основные направления развития города.