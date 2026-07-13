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rupor.md logorupor
13 Июля 2026, 15:52
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Бюджет муниципия Кишинев на 2026 год одобрили

Муниципальный бюджет на 2026 год был одобрен Мунсоветом Кишинева голосами 27 советников.

Бюджет муниципия Кишинев на 2026 год одобрили.
Бюджет муниципия Кишинев на 2026 год одобрили.

Члены фракции партии «Действие и солидарность» воздержались, сославшись на отсутствие прозрачности при представлении деталей проекта и предложений, ранее выдвинутых советниками, передает rupor.md

Согласно утвержденному документу, доходы муниципального бюджета оцениваются в 9,6 млрд леев, из которых около 4,9 млрд леев составляют трансферты из государственного бюджета. Запланированные расходы достигают 10,8 млрд леев, а бюджетный дефицит оценивается в 1,2 млрд леев. Проект также должен быть рассмотрен во втором чтении.

До сих пор муниципальные власти работают на основе временного бюджета на фоне споров и разногласий между фракциями Муниципального совета по поводу утверждения документа. Подобные ситуации происходили и раньше: в 2024 году муниципальный бюджет был утвержден только в июле, после нескольких неудачных попыток голосования, а в 2025 году столица работала на основе временного бюджета.

Источник
rupor.md logorupor
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