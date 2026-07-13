Бюджет муниципия Кишинев на 2026 год одобрили.

Муниципальный бюджет на 2026 год был одобрен Мунсоветом Кишинева голосами 27 советников.

Члены фракции партии «Действие и солидарность» воздержались, сославшись на отсутствие прозрачности при представлении деталей проекта и предложений, ранее выдвинутых советниками, передает rupor.md

Согласно утвержденному документу, доходы муниципального бюджета оцениваются в 9,6 млрд леев, из которых около 4,9 млрд леев составляют трансферты из государственного бюджета. Запланированные расходы достигают 10,8 млрд леев, а бюджетный дефицит оценивается в 1,2 млрд леев. Проект также должен быть рассмотрен во втором чтении.

До сих пор муниципальные власти работают на основе временного бюджета на фоне споров и разногласий между фракциями Муниципального совета по поводу утверждения документа. Подобные ситуации происходили и раньше: в 2024 году муниципальный бюджет был утвержден только в июле, после нескольких неудачных попыток голосования, а в 2025 году столица работала на основе временного бюджета.