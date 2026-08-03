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noi.md logonoi
3 Августа 2026, 21:04
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Ремонт региональной дороги Делакэу — Бульбоака находится на завершающем этапе

Работы по реконструкции региональной дороги G109 Делакэу — Бульбоака вступили в завершающую стадию: их выполнение достигло 98,5%.

Ремонт региональной дороги Делакэу — Бульбоака находится на завершающем этапе.
Ремонт региональной дороги Делакэу — Бульбоака находится на завершающем этапе.

Проект обеспечит качественные и комфортные условия передвижения для более чем 14 600 жителей сел Делакэу, Шерпены, Спея, Телица-Ноуэ, Телица и Бульбоака, передает noi.md

Ход завершающих работ проинспектировал министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля. Модернизированный участок обеспечит более эффективное соединение населённых пунктов этого района с национальной трассой R2 и всей дорожной сетью страны. 

Проект предусматривает реконструкцию более 7 километров дороги. Работы включали реконструкцию дорожной системы, ремонт мостов, обустройство боковых дорог и тротуаров, а также установку защитных ограждений, дорожных знаков и дорожной разметки. 

Кроме того, были построены две современные остановки общественного транспорта. В настоящее время на строительной площадке ведутся последние работы по устройству водосборных каналов, на оставшемся участке укладывается верхний слой асфальта и монтируются элементы безопасности. 

Кроме того, ведётся обустройство зоны соединения дороги G109 с подъездной дорогой, обеспечивающей связь с трассой M5 в направлении Кишинёва. 

Общая стоимость контракта на реконструкцию составляет более 183 миллиона леев.

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Источник
noi.md logonoi
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