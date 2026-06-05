Реконструкцию Филармонии в Кишиневе перенесли как минимум на следующий год.

Министр культуры Кристиан Жардан заявил, что в этом году планируется провести необходимые исследования, а непосредственно строительные работы могут начаться в 2027 году, сообщает bani.md

В эфире программы Cutia Neagră на TV8 министр отметил, что строительство филармонии является сложным процессом, который существенно отличается от возведения обычных зданий.

«Я не знаю, когда она будет готова. Любая реконструкция или строительство филармонии требует времени. Здание для культурной деятельности имеет свою специфику. Это не то же самое, что построить жилой дом», — пояснил чиновник.

По его словам, Министерство культуры рассчитывает до конца текущего года завершить все необходимые исследования, чтобы в следующем году подготовить проект к началу строительных работ.

«Я бы хотел, чтобы в этом году мы провели все исследования, а в следующем были готовы начать строительство. Мы уже предусмотрели соответствующие средства в среднесрочном бюджетном плане на ближайшие три года», — сообщил министр.

Что касается места расположения будущей Национальной филармонии, Жардан отметил, что участок, где находилось здание, уничтоженное пожаром в 2020 году, пока считается наиболее подходящим вариантом. Однако окончательное решение еще не принято.

Он также подтвердил, что рассматривались и альтернативные варианты, включая переоборудование Дворца железнодорожников под новое здание филармонии. Однако коллектив учреждения выступает против этой идеи.

Министр подчеркнул, что лично поддерживает восстановление филармонии на ее историческом месте и предупредил, что в противном случае территория может заинтересовать строительных инвесторов.

Национальная филармония имени Сергея Лункевича серьезно пострадала в результате пожара в сентябре 2020 года. С тех пор власти продолжают искать решение для восстановления одного из главных культурных учреждений страны.