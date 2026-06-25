Минкульт опубликовал список нежелательных артистов из стран СНГ.

Список был составлен на основе запросов, поступивших от государственных учреждений культуры и концертных агентств после циркуляра Министерства культуры, направленного в феврале 2026 года.

Документ предусматривал предварительное информирование министерства о приглашении или привлечении иностранных артистов, особенно из стран СНГ и государств, осужденных международным сообществом за вооруженную агрессию.

Документ носит рекомендательный характер и будет обновляться по мере поступления новых запросов от организаторов мероприятий.

В министерстве подчеркнули, что не запрещают проведение культурных мероприятий и не ограничивают международное сотрудничество. Цель данной меры — предотвратить ситуации, при которых концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия могут создавать риски для безопасности Республики Молдова.

Министерство культуры также обращает внимание организаторов на то, что в случае приглашения артистов, включенных в данный список, либо публичных лиц, поддерживавших или оправдывавших вооруженную агрессию, ответственность за возможные последствия ложится на организаторов.

Речь идет, в том числе, о вероятности того, что приглашенным артистам может быть отказано во въезде на территорию Молдовы. Это может привести к отмене мероприятия и нанести ущерб репутации организатора и его партнеров.

В связи с этим Министерство культуры рекомендует организаторам заранее запрашивать позицию ведомства до публичного объявления мероприятий и начала продажи билетов, чтобы избежать возможных проблем с их проведением.