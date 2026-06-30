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moldpres.md logomoldpres
30 Июня 2026, 15:40
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Пять населённых пунктов Флорештского и Шолданештского районов решили объединиться в одну примэрию

Пять населённых пунктов Флорештского и Шолданештского районов решили объединиться в одну примэрию, чтобы предоставить гражданам более качественные услуги и привлечь новые инвестиции в инфраструктуру.

Пять населённых пунктов Флорештского и Шолданештского районов решили объединиться в одну примэрию.
Пять населённых пунктов Флорештского и Шолданештского районов решили объединиться в одну примэрию.

Речь идёт о городе Гиндешты, коммунах Гиндешты и Рошиетичи, а также сёлах Домулжены и Рогожены. Эти населённые пункты получат стимулирующий пакет в размере около 26 миллионов леев, предоставленный правительством на развитие, передаёт moldpres.md

Генеральный секретарь правительства Алексей Бузу заявил, что пример Флорештского и Шолданештского районов демонстрирует: когда населённые пункты решают работать вместе, выигрывают граждане.

По его словам, пять населённых пунктов получат стимулирующий пакет на развитие в размере 25,9 миллиона леев. Средства будут инвестированы в конкретные проекты, такие как модернизация местных дорог, расширение сетей водоснабжения и канализации, развитие уличного освещения, улучшение услуг по сбору и управлению отходами.

Согласно последней информации, представленной властями, на данный момент около 790 примэрий в стране задействованы в процессе добровольного  укрупнения.

Пять населённых пунктов Флорештского и Шолданештского районов решили объединиться в одну примэрию

Источник
moldpres.md logomoldpres
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