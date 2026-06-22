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rupor.md logorupor
22 Июня 2026, 08:13
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Референдум в Кошнице: 95% избирателей выступили против разработки карьеров вблизи сёл

В соответствии с предварительными результатами, жители коммуны Кошница Дубоссарского района почти единогласно поддержали запрет на изменение назначения земель для добычи полезных ископаемых вблизи населённых пунктов.

Референдум в Кошнице: 95% избирателей выступили против разработки карьеров вблизи сёл.
Референдум в Кошнице: 95% избирателей выступили против разработки карьеров вблизи сёл.

После обработки 100% протоколов участковых избирательных бюро за инициативу проголосовали 1466 человек, или 95,69%, против высказались 66 избирателей (4,31%), пишет rupor.md

Местный референдум, состоявшийся 21 июня, признан действительным. По данным Центральной избирательной комиссии, в голосовании приняли участие 1543 избирателя, что составляет около 30% от общего числа граждан, включённых в списки для голосования. Для признания референдума состоявшимся требовалось участие не менее четверти зарегистрированных избирателей.

На голосование был вынесен вопрос о поддержке запрета на изменение назначения земель в административных границах коммуны Кошница для эксплуатации минеральных ресурсов на расстоянии менее 1,2 километра от границ населённых пунктов Кошница и Похребя. В бюллетенях избирателям предлагалось ответить «Да» или «Нет».

Референдум был инициирован местными властями на фоне общественной дискуссии вокруг возможной разработки карьера и использования земель сельскохозяйственного назначения для добычи полезных ископаемых.

Источник
rupor.md logorupor
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