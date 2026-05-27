theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
27 Мая 2026, 10:50
12
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Парламент Шотландии поддержал проведение референдума о независимости

Парламент Шотландии поддержал проведение референдума о независимости от Великобритании, сообщило шотландское правительство в соцсети X.

Парламент Шотландии поддержал проведение референдума о независимости.
Парламент Шотландии поддержал проведение референдума о независимости.

«Шотландский парламент проголосовал за поддержку призывов к проведению референдума о независимости Шотландии», — говорится в заявлении.

Как передает издание The National, 26 мая большинство депутатов (72 против 55) проголосовали за то, чтобы поддержать призыв первого министра Шотландии Джона Суинни к правительству Великобритании. Министр требует издать указ в соответствии со ст. 30 Акта о Шотландии 1998 года, который передал бы шотландскому парламенту полномочия по организации референдума о независимости.

Суинни — сторонник независимости Шотландии и лидер Шотландской национальной партии (SNP). 19 мая его переизбрали на пост первого министра региона после победы SNP на местных выборах. До этого, 27 апреля, министр заявлял, что сразу после выборов предложит депутатам проголосовать по вопросу проведения референдума о независимости, писала The Guardian.

9 мая SNP, выступающая за отделение от Великобритании, получила 58 мест на выборах в парламент региона и в пятый раз подряд стала крупнейшей политической силой Шотландии. Второе место разделили Лейбористская партия и Reform UK: обе получили по 17 мест. Суинни назвал результаты голосования подтверждением поддержки курса партии.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте