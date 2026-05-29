svoboda.org
29 Мая 2026, 20:21
Страны ЕАЭС потребовали от Армении референдума о членстве в ЕС

РФ, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан призвали Армению в кратчайшие сроки провести общенациональный референдум и определить, намерена ли страна вступать в Евросоюз или сохранять членство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Соответствующее заявление было опубликовано по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета в Астане. Его подписали Владимир Путин, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров, передает svoboda.org

В документе говорится, что подготовка Армении к вступлению в ЕС создает "существенные риски для экономической безопасности" государств ЕАЭС. Авторы заявления считают, что дальнейшее движение Еревана в сторону европейской интеграции может нанести ущерб экономическим интересам стран союза.

Лидеры стран ЕАЭС также сообщили, что вопрос о возможных последствиях для Армении в случае дальнейшего сближения с ЕС будет рассмотрен на следующем заседании Высшего Евразийского экономического совета в декабре.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявлял, что Ереван пока не намерен выносить вопрос о выходе из ЕАЭС на референдум. По его словам, власти стремятся одновременно развивать отношения как с Евросоюзом, так и со странами ЕАЭС. Если такой баланс станет невозможным, окончательный выбор должен будет сделать народ Армении, утверждает армянский премьер.

Из-за курса Еревана на сближение с Западом отношения между Арменией и Россией остаются напряженными. Москва критикует армянские власти за прозападную политику, а российские ведомства вводят ограничения на импорт ряда армянских товаров.

