В Молдове появится Реестр изображений лиц.

Новый механизм разрабатывается для выполнения задач компетентных органов в сфере предупреждения, выявления, расследования и борьбы с преступлениями, передает logos-pres.md

Власти обещают, что доступ к базе будет строго регламентирован, а все действия внутри системы — фиксироваться и контролироваться. Проект постановления правительства об утверждении Концепции информационной системы «Реестр изображений лиц» и положения о порядке его ведения разрабатывает МВД.

Он предусматривает создание отдельной цифровой платформы с правилами хранения, обработки и использования изображений лиц. Также планируется определить, какие структуры будут администрировать систему, кто сможет передавать данные и кто получит к ним доступ.

Кроме того, систему планируют сделать совместимой с другими государственными базами данных и инфраструктурами международного полицейского сотрудничества в рамках гармонизации молдавского законодательства с нормами ЕС.

В министерстве обещают уделить особое внимание защите персональных данных и информационной безопасности. Напомним, в 2025 году структуры министерства внутренних дел осуществили 32,9 млн доступов к государственным информационным системам с персональными данными – регистрам населения, недвижимости, транспорта, водителей и юридических лиц. Это почти на 5 млн больше, чем в предыдущем году.