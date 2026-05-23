theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
logos.press.md logologos
23 Мая 2026, 12:30
7
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Молдове появится Реестр изображений лиц

Единый «Реестр изображений лиц» — информационная система, в которой будут храниться и обрабатываться фотографии граждан для нужд правоохранительных органов.

В Молдове появится Реестр изображений лиц.
В Молдове появится Реестр изображений лиц.

Новый механизм разрабатывается для выполнения задач компетентных органов в сфере предупреждения, выявления, расследования и борьбы с преступлениями, передает logos-pres.md

Власти обещают, что доступ к базе будет строго регламентирован, а все действия внутри системы — фиксироваться и контролироваться. Проект постановления правительства об утверждении Концепции информационной системы «Реестр изображений лиц» и положения о порядке его ведения разрабатывает МВД. 

Он предусматривает создание отдельной цифровой платформы с правилами хранения, обработки и использования изображений лиц. Также планируется определить, какие структуры будут администрировать систему, кто сможет передавать данные и кто получит к ним доступ. 

Кроме того, систему планируют сделать совместимой с другими государственными базами данных и инфраструктурами международного полицейского сотрудничества в рамках гармонизации молдавского законодательства с нормами ЕС. 

В министерстве обещают уделить особое внимание защите персональных данных и информационной безопасности. Напомним, в 2025 году структуры министерства внутренних дел осуществили 32,9 млн доступов к государственным информационным системам с персональными данными – регистрам населения, недвижимости, транспорта, водителей и юридических лиц. Это почти на 5 млн больше, чем в предыдущем году.

Источник
logos.press.md logologos
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте