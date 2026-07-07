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noi.md logonoi
7 Июля 2026, 22:17
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Редкий керамический сосуд, обнаруженный в Бэлчане, передан в Национальный исторический музей

Три керамических сосуда, относящиеся к Раннему Средневековью, были обнаружены в селе Бэлчана Хынчештского района во время раскопок одного из погребов.

Редкий керамический сосуд, обнаруженный в Бэлчане, передан в Национальный исторический музей.
Редкий керамический сосуд, обнаруженный в Бэлчане, передан в Национальный исторический музей.

По данным Национального археологического агентства, находка была сделана осенью прошлого года. Нашедший артефакты человек сообщил об этом преподавателю истории Владиславу Трестиану, который немедленно передал информацию специалистам, передает noi.md

Представители Национального археологического агентства оперативно отреагировали, обследовали место находки и извлекли сосуды. Один из них считается чрезвычайно редким, даже уникальным экземпляром для археологического наследия Республики Молдова. 

Благодаря своей научной и культурной ценности артефакты были переданы в Национальный музей истории Молдовы, где они были отреставрированы и представлены публике в рамках проекта «Экспонат месяца». 

В ближайшее время в журнале Cercetări Arheologice (Бухарест) планируется публикация исследования, посвящённого этой находке, автор которого — доктор наук Влад Ворник. 

Национальное археологическое агентство отмечает, что этот случай демонстрирует важность оперативного сообщения об обнаружении археологических памятников и сотрудничества между гражданами, преподавателями, специалистами и учреждениями, занимающимися охраной культурного наследия.

Источник
noi.md logonoi
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