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Infotag.md logoInfotag
3 Августа 2026, 15:00
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Временный поверенный в делах США: Молдова пользуется сильной поддержкой в Конгрессе

Премьер-министр Василе Тофан поблагодарил США за инвестиции в размере $130 млн. на строительство ЛЭП Страшены - Гуттинаш.

Временный поверенный в делах США: Молдова пользуется сильной поддержкой в Конгрессе.
Временный поверенный в делах США: Молдова пользуется сильной поддержкой в Конгрессе.

Как сообщила пресс-служба правительства, Тофан встретился в конце минувшей недели с временным поверенным в делах США в Республике Молдова Ником Пьетровичем, обсудив с ним углубление двусторонних отношений, совместные проекты развития и укрепление экономического сотрудничества, сообщает infotag.md

Говоря о ЛЭП, премьер-министр отметил, что она полностью финансируется за счет гранта, предоставленного правительством США. Высоковольтная линия 400 кВ имеет общую протяженность 190 километров, из которых почти  70 километров проходят по территории Республики Молдова. Данная ЛЭП станет третьей высоковольтной линией электропередачи между Республикой Молдова и Румынией.

«Эти инвестиции - конкретный пример результатов, которые приносит наше партнерство с США. Надежная энергетическая инфраструктура, подключенная к европейскому рынку, необходима не только для безопасности страны, но и для развития промышленности, а также для привлечения инвесторов», - отметил Тофан.

В сообщении правительства говорится, что временный поверенный в делах США Ник Пьетрович высоко оценил хороший уровень двусторонних отношений и подтвердил дальнейшую поддержку США Республики Молдова.

По словам дипломата, в основе партнерства двух стран заложены общие ценности.

В ходе встречи также была отмечена сильная двухпартийная (Республиканской и Демократической партии – прим. «И.») поддержка, которой Республика Молдова пользуется в Конгрессе США.

Собеседники подчеркнули символическое значение 2026 г., когда США отмечают 250-летие провозглашения независимости, а Республика Молдова - 35-летие своей независимости.

«Годовщины представляют собой возможность подтвердить дружбу между двумя государствами и установить новые цели для развития молдо-американского партнерства», - отмечает правительство.

Глава молдавского правительства подтвердил, что Республика Молдова является надежным партнером США, приверженным обеспечению стабильности, европейской интеграции и развитию современной, конкурентоспособной и благоприятной для инвестиций экономики.

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