Реагирование на кризис: созыв экстренного заседания и создание спецгруппы.

Министр Георгий Хаждер созвал рабочее заседание со всеми подведомственными учреждениями министерства окружающей среды для координации необходимых мер в контексте гидрологического предупреждения.

Помимо этого была объединена группа специалистов, которая будет отслеживать развитие ситуации; были установлены четкие обязанности для каждого вовлеченного учреждения, передает rupor.md

Главной причиной экстренных мер стало критическое сокращение водных ресурсов в бассейне Днестра, а также острый дефицит дизельного топлива на региональном рынке.

Главное из заявления Георгия Хаждера: