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rupor.md logorupor
29 Июля 2026, 20:04
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Реагирование на кризис: созыв экстренного заседания и создание спецгруппы

Министр Георгий Хаждер созвал рабочее заседание со всеми подведомственными учреждениями министерства окружающей среды для координации необходимых мер в контексте гидрологического предупреждения.

Реагирование на кризис: созыв экстренного заседания и создание спецгруппы.
Реагирование на кризис: созыв экстренного заседания и создание спецгруппы.

Помимо этого была объединена группа специалистов, которая будет отслеживать развитие ситуации; были установлены четкие обязанности для каждого вовлеченного учреждения, передает rupor.md

Главной причиной экстренных мер стало критическое сокращение водных ресурсов в бассейне Днестра, а также острый дефицит дизельного топлива на региональном рынке.

Главное из заявления Георгия Хаждера:

  • Контроль питьевой воды: Назначена специальная группа экспертов. Агентство по метеорологии начнет еженедельно проверять качество воды на ключевых водозаборных станциях в Сороках (снабжает Бельцы, Сороки, Сынжерей, Флорешты) и Вадул-луй-Водэ (снабжает Кишинев и пригороды).

  • Ежедневный мониторинг: Национальная администрация Apele Moldovei обязана каждый день собирать данные о работе насосных станций на Днестре и Пруте.

  • Борьба с нарушениями: Инспекция по охране окружающей среды усилит проверки аграриев и бизнеса. За несанкционированный забор или превышение лимитов воды будут жестко наказывать по закону.

  • Смена приоритетов: Главный приоритет властей — обеспечение населения питьевой водой и поддержание экосистем. Если ситуация ухудшится, экологические разрешения будут временно изменены, а объемы забора воды для коммерческих нужд — урезаны.

Источник
rupor.md logorupor
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