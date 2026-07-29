Реагирование на кризис: созыв экстренного заседания и создание спецгруппы
Министр Георгий Хаждер созвал рабочее заседание со всеми подведомственными учреждениями министерства окружающей среды для координации необходимых мер в контексте гидрологического предупреждения.
Помимо этого была объединена группа специалистов, которая будет отслеживать развитие ситуации; были установлены четкие обязанности для каждого вовлеченного учреждения, передает rupor.md
Главной причиной экстренных мер стало критическое сокращение водных ресурсов в бассейне Днестра, а также острый дефицит дизельного топлива на региональном рынке.
Главное из заявления Георгия Хаждера:
Контроль питьевой воды: Назначена специальная группа экспертов. Агентство по метеорологии начнет еженедельно проверять качество воды на ключевых водозаборных станциях в Сороках (снабжает Бельцы, Сороки, Сынжерей, Флорешты) и Вадул-луй-Водэ (снабжает Кишинев и пригороды).
Ежедневный мониторинг: Национальная администрация Apele Moldovei обязана каждый день собирать данные о работе насосных станций на Днестре и Пруте.
Борьба с нарушениями: Инспекция по охране окружающей среды усилит проверки аграриев и бизнеса. За несанкционированный забор или превышение лимитов воды будут жестко наказывать по закону.
Смена приоритетов: Главный приоритет властей — обеспечение населения питьевой водой и поддержание экосистем. Если ситуация ухудшится, экологические разрешения будут временно изменены, а объемы забора воды для коммерческих нужд — урезаны.