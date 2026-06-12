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Point.md logoPoint
12 Июня 2026, 11:23
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Раскрыт механизм, объясняющий пользу жировых диет для мозга

Ученые из Университета Коимбры выяснили, почему кетогенная (высокожировая) диета может замедлять развитие нейродегенеративных заболеваний.

Раскрыт механизм, объясняющий пользу жировых диет для мозга.
Раскрыт механизм, объясняющий пользу жировых диет для мозга.

Ключевую роль играет способность мозга использовать кетоновые тела в качестве альтернативного источника энергии, когда нарушается переработка глюкозы, передает link.springer.com

В норме мозг получает большую часть энергии из глюкозы. Однако при болезни Альцгеймера и некоторых других нейродегенеративных заболеваниях способность нейронов использовать этот источник топлива постепенно снижается. В результате клетки начинают испытывать энергетический дефицит.

При кетогенной диете организм переключается на сжигание жиров и начинает вырабатывать кетоновые тела. Одно из них — бета-гидроксибутират (BHB) — способно проникать в мозг и обеспечивать нейроны энергией даже при нарушенном метаболизме глюкозы.

По словам исследователей, этим потенциальная польза кетодиеты не ограничивается. BHB также подавляет воспалительные процессы в нервной ткани, которые считаются одним из ключевых механизмов развития болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона и других нейродегенеративных расстройств.

Кроме того, кетоз может активировать системы клеточной «уборки», помогающие удалять поврежденные белки и другие токсичные структуры, накапливающиеся в мозге по мере прогрессирования заболевания. Исследования на животных также показали, что кетодиета способна влиять на кишечную микрофлору, снижая количество воспалительных бактерий и улучшая кровоснабжение мозга.

Авторы подчеркивают, что большинство имеющихся данных пока получены в экспериментах на животных и клеточных моделях. Клинических исследований с участием людей значительно меньше. Кроме того, такая схема питания остается одной из самых сложных для длительного соблюдения и может сопровождаться побочными эффектами, включая запоры, бессонницу и повышение уровня холестерина.

Исследователи считают, что в будущем кетогенная диета или препараты, имитирующие действие кетоновых тел, могут использоваться как дополнение к существующей терапии нейродегенеративных заболеваний.

Источник
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