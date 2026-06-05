Международный механизм оценки потребностей после бедствий запущен в Кишиневе.

Таким образом, Республика Молдова продвигается к модели, в которой воздействие кризисов оценивается строго и системно, а извлеченные уроки трансформируются в долгосрочные меры по укреплению устойчивости, передает moldpres.md

PDNA представляет собой структурированный механизм посткризисной оценки, который предполагает анализ воздействия бедствий и крупных кризисов, оценку ущерба и потерь, а также выявление потребностей в восстановлении и мерах по укреплению устойчивости.

Механизм запускается в партнерстве с Делегацией Европейского союза в Республике Молдова, Программой развития ООН (ПРООН) и другими структурами ООН. Процесс координируется на национальном уровне центром по управлению кризисами и включает рабочую группу из примерно 40 членов, объединяющую представителей 18 специализированных органов и учреждений, а также 10 международных экспертов. Рабочая группа распределена по секторам, включая: окружающую среду; воду, канализацию и здравоохранение; сельское хозяйство; снижение рисков бедствий; гуманитарное, гендерное направление и средства к существованию; макроэкономическое воздействие.

Оценка будет проводиться в течение июня 2026 года посредством структурированного процесса сбора и анализа данных.

«Помимо анализа текущей ситуации, оценка выполняет и функцию системного обучения: проверка рабочих процедур; согласование методологий между учреждениями и партнерами; выявление практик, которые могут быть воспроизведены и применены в будущих кризисных ситуациях; а также повышение национального потенциала реагирования и восстановления», - сообщили в центре.

По данным учреждения, выводы по итогам этого упражнения будут способствовать формированию национального видения по укреплению устойчивости критической инфраструктуры, связанной с водными ресурсами, с целью сокращения уязвимостей и повышения потенциала предотвращения, готовности и реагирования на риски, которые могут затронуть водные системы и проживающие рядом с ними сообщества.

Запуск механизма знаменует собой второе задействование процесса PDNA в Республике Молдова. Первая оценка такого типа была проведена в 2010 году после сильных наводнений, затронувших ряд населенных пунктов страны. Спустя более 15 лет Республика Молдова вновь задействует этот стратегический инструмент, чтобы проанализировать последствия сложного кризиса и обосновать необходимые меры по восстановлению и предотвращению будущих рисков.

Загрязнение реки Днестр нефтесодержащими веществами произошло в марте после атаки России на гидроэлектростанцию на территории Украины. В результате загрязняющие вещества попали в русло реки и начали двигаться в сторону территории Республики Молдова. В этих условиях власти мобилизовали оперативные группы и начали осуществлять меры по мониторингу и ограничению загрязнения, в том числе установку фильтров и барьеров для улавливания нефтепродуктов.