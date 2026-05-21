Солдат, застреливший подростка, участвовал в миротворческих миссиях и инструктажах

Депутат изложил хронологию трагедии в рамках передачи Rezoomat на Realitatea, сообщает unimedia.info

«Вооружённый военнослужащий не имел права находиться в зоне для посетителей — это запрещено военными регламентами. Он служил три года, участвовал в миротворческих миссиях, был в различных операциях, неоднократно проходил инструктаж.

Нельзя говорить о слабой подготовке или её недостаточности — речь идёт о решении военнослужащего сознательно нарушить установленные правила», — заявил Андриан Кептонар.

«Вот хронология произошедшего: военнослужащий, который произвёл выстрел, находился на посту охраны территории, это была его вторая смена в том месяце. У него было штатное оружие, как и положено, поскольку он охранял военную технику. Он пошёл на обед в столовую части. После завершения обеда дежурный офицер дал ему указание вернуться на свой участок и заменить других солдат, которые несли пост. Во время обеденного перерыва происходит смена: одни идут есть, другие остаются, затем снова меняются и продолжают службу. Солдат решил не выполнять указание и пошёл в курительную зону, хотя на его участке тоже была такая зона. В курительной зоне кто-то удивился его оружию и попросил показать его. Он не имел права доставать пистолет из кобуры — кобура имеет защитные механизмы, и для извлечения требуется несколько действий. Он не только достал пистолет, но и извлёк магазин, вставил его обратно. До того, как произошёл выстрел, он нарушил множество правил и сделал это осознанно. Он не был непрофессионалом — его многократно обучали обращению с оружием», — отметил депутат от PAS.

«За эту трагедию и другие подобные случаи кто-нибудь несёт ответственность?» — спросили Кептонаря.

«Решения будут приняты после завершения расследования», — ответил он.

Трагедия произошла 10 мая в воинской части на юге страны. Изначально полиция сообщила, что подросток умер от сердечного приступа, однако позже было установлено, что он погиб от огнестрельного ранения. В результате инцидента также был ранен военнослужащий срочной службы 18 лет.

Контрактный военнослужащий 20 лет, подозреваемый в выстреле, был арестован на 30 суток. По делу возбуждено уголовное производство, а Министерство обороны проводит внутреннее расследование. Министр обороны Анатолий Носатый ранее заявил, что не намерен уходить в отставку до завершения расследования, подчеркнув необходимость оставаться в должности для полного выяснения обстоятельств дела.