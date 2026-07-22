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realitatea.md logorealitatea
22 Июля 2026, 09:20
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Раду Мариан во время заседания парламента заказал устрицы и бутылку вина

Депутат PAS Раду Мариан сделал заказ на сумму 1680 леев во время заседания парламента. Фотографии, подтверждающие это, были опубликованы в соцсетях. Сам депутат объяснил, что приобрел сертификаты в подарок друзьям.

Раду Мариан во время заседания парламента заказал «дюжину устриц и бутылку вина».
Раду Мариан во время заседания парламента заказал «дюжину устриц и бутылку вина».

Согласно опубликованному изображению, оплата якобы была произведена за «дюжину устриц и бутылку вина» на общую сумму 1 680 леев, пишет realitatea.md

Сам Раду Мариан подтвердил, что оформил заказ, но уточнил, что речь идет о сертификатах, которые он приобрёл в качестве подарка для двух друзей.

«Мы с друзьями скинулись по несколько сотен леев, чтобы купить подарки двум другим друзьям, у которых тоже были дни рождения, и мне нужно было заказать для каждого из них подарочный сертификат, примерно по 800 леев за сертификат. И это было даже не для меня», — объяснил депутат PAS.

Мариан добавил, что «телеграм-каналы делают из мухи слона», и уточнил, что кадр был сделан не во время самих дебатов по правительственной программе, а во время заключительных выступлений.

Раду Мариан во время заседания парламента заказал устрицы и бутылку вина

Раду Мариан во время заседания парламента заказал устрицы и бутылку вина

Источник
realitatea.md logorealitatea
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