Работающие жители Молдовы трудятся в среднем более 9 часов в день.

Работающий житель Молдовы в среднем тратит на заработок 9 часов 6 минут в день, сообщает Национальное бюро статистики.

Однако если посчитать это время в среднем на душу всего населения страны, включая безработных и пенсионеров, то на оплачиваемый труд выходит лишь 1 час 12 минут в сутки. Об этом говорится в отчете, подготовленном Национальным бюро статистики, пишет rupor.md

Национальное бюро статистики проанализировало, на что жители Молдовы от 15 лет и старше тратят свои будни. В исследовании приняли участие 6 570 семей, включая работающих граждан, пенсионеров, безработных и людей с инвалидностью. Выходные дни в расчет не брались.

Выяснилось, что в стране официально трудоустроены лишь 28,7% населения. При этом работающие мужчины тратят на оплачиваемый труд больше времени, чем женщины (3 ч. 6 мин. против 2 ч. 12 мин. в среднем по всему населению). Зато женщины берут на себя гораздо больше неоплачиваемых домашних дел — 5 ч. 42 мин. в день против 4 ч. 18 мин. у мужчин.

В городах доля работающих людей заметно выше, чем в селах (35,1% против 23,1%). При этом сельские жители тратят чуть больше времени на бесплатные бытовые услуги для своей семьи — 4 часа в день, тогда как горожане уделяют этому 3 ч. 42 минуты. Самыми загруженными оказались семьи с несовершеннолетними детьми. Среди них самый высокий уровень занятости (34,1%), а их рабочий день длится дольше всего, в среднем 9 ч. 12 минут.

Если сравнивать с прошлым аналогичным исследованием, которое проводилось в 2012 году, общие затраты времени на трудовую деятельность (куда входят сами рабочие часы, сборы и дорога туда и обратно) сократились с 3 ч. 24 мин. до 2 ч. 36 мин. в день на человека. Но парадокс в том, что сама чистая работа среди трудоустроенных граждан, наоборот, выросла — с 8 ч. 36 мин. до 9 ч. 6 мин. в день.

В целом же обычные будни жителей Молдовы распределяются так: