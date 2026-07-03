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ziua.md logoziua
3 Июля 2026, 23:15
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Жители Молдовы пожертвовали 25,8 млн леев НПО и религиозным общинам

В 2026 году жители Молдовы перечислили 25,8 млн леев некоммерческим организациям и религиозным объединениям через механизм процентного отчисления, известный как «Закон 2%».

Жители Молдовы пожертвовали 25,8 млн леев НПО и религиозным общинам.
Жители Молдовы пожертвовали 25,8 млн леев НПО и религиозным общинам.

Согласно официальным данным, сумма сформирована на основе подтвержденных заявлений, поданных вместе с декларациями о подоходном налоге, и отражает итоги программы, которая действует уже десятый год подряд, передает ziua.md

Всего средства получат 1 218 некоммерческих организаций и религиозных общин. Наибольшую сумму — более 870 тыс. леев — получила Фонд работников энергетического сектора. Далее следуют ассоциация «Жизнь без лейкемии» (627 тыс. леев), Ассоциация пенсионеров и ветеранов МВД (620 тыс. леев) и фонд Caritate.md, которому направили почти 392 тыс. леев.

Около 300 тыс. леев получили ассоциация «Помоги человеку» и клуб каратэ-до «Окинава», а более 280 тыс. леев было перечислено Куркскому монастырю.

Механизм процентного отчисления был введен в 2016 году и применяется начиная с налогового периода 2017 года. Он позволяет физическим лицам — налоговым резидентам Молдовы — направить 2% от уплаченного подоходного налога в пользу зарегистрированной некоммерческой организации или религиозного объединения без каких-либо дополнительных расходов.

Власти подчеркивают, что речь не идет о пожертвовании из личных средств граждан. Если налогоплательщик воспользовался механизмом «2%», то 98% уплаченного налога поступает в государственный бюджет, а оставшиеся 2% перечисляются выбранной организации.

Воспользоваться этой возможностью могут налогоплательщики, которые полностью и своевременно уплатили подоходный налог, не имеют налоговой задолженности и подали декларацию в установленный законодательством срок.

Источник
ziua.md logoziua
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