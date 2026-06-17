НБС: Жители Молдовы стали меньше работать.

Половину времени суток жители тратят в личных целях и только в среднем 3 – 5 часов – на работу. Данные приводит Нацбюро статистики (НБС) по результатам тематического опроса об использовании времени в Молдове в 2025 году.

Это второе крупномасштабное исследование, первое пробное проводилось в 2005 году, затем в 2012. С тех пор ведомство значительно обновило и расширило эту методологию, и сопоставимость результатов условная, предупреждает НБС, пишет logos-pres.md

После долгого перерыва НБС при поддержке структуры «ООН-Женщины» запустило новый масштабный хронометраж повседневной жизни граждан, собиравший данные с июля по декабрь 2025 года.

Основные выводы опроса таковы:

население Молдовы в возрасте 15 лет и старше в среднем тратит почти половину своего ежедневного времени (48,5%, или 11,6 часов) на личную гигиену и уход (в 2012 году – 47,1%);

— 10,9% продолжительности дня (2,6 часа) отводится на оплачиваемую работу (в 2012 году – 14,2%);

— 21,0% (5,1 часа) – на неоплачиваемую работу (в 2012 году – 19,2%),

— 18,1% (4,3 часа) – на досуг (в 2012 году – 17,5%),

— 1,5% (0,4 часа) – на учебу (в 2012 году – 0,5%).

На что хватает времени?

По сравнению с 2012 годом, изменилась структура потраченного времени: увеличилась доля личного времени и уменьшилась доля времени, отводимого на производительную деятельность. Так, доля производительной деятельности, включающая как оплачиваемый, так и неоплачиваемый труд, снизилась с 33,4% в 2012 году (8,0 часов в день) до 31,9% в 2025 году (7,7 часов в день).

В то же время доля личной (непроизводительной) деятельности увеличилась с 66,7% до 68,1%, что свидетельствует о более выраженной ориентации использования времени на личную гигиену, отдых и другие виды деятельности в сфере частной жизни, делает вывод официальная статистика.

Гендерная разбивка не преподнесла особых сюрпризов – женский и мужской хронометраж традиционно не совпадают. Женщины тратят кратно больше времени на домашние обязанности и заботу о детях. Мужчины — традиционно посвящают больше времени оплачиваемой работе (рыночной занятости) и располагают большим объемом чистого свободного времени в течение суток.

По результатам опроса, женщины уделяли неоплачиваемой трудовой деятельности большую часть своего личного времени по сравнению с мужчинами (23,7% от суточного времени женщин против 18,3% у мужчин). С другой стороны, мужчины тратили больше времени на оплачиваемую работу, которая составляла 13,0% от их суточного времени против 9,1% у женщин. Кроме того, свободное время занимало большую долю в расписании мужчин (19,2%), чем женщин (16,7%).

Анализ по месту жительства показывает, что жители городов в среднем уделяли больше времени оплачиваемой работе (13,1% по сравнению с 9,0% в сельской местности) и досугу (19,3% по сравнению с 17,0%). В то же время в сельской местности значительно большую долю времени занимала неоплачиваемая работа, превышающая на 6,8 процентных пункта уровень, зафиксированный в городах (24,2% по сравнению с 17,4%).

Возрастной ценз вносит свои коррективы в структуру использования времени суток. Молодежь в возрасте 10–18 лет демонстрирует специфическое распределение времени между учебой и домашними обязанностями, а участие в жизни взрослых и жизни общества остается на относительно невысоком уровне.

Молодые люди в возрасте 15–24 лет посвящают процессу обучения в среднем 2,2 часа в день, а на уход за собой тратят в среднем 11,8 часа в день.

Наибольшим количеством свободного времени, по понятным причинам, обладают люди в возрасте 65 лет и старше (в среднем 5,5 часов в день). За ними следуют молодые люди в возрасте 15–24 лет, которые уделяют досугу примерно 4,8 часа в день, выяснила статистика.