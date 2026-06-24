Протесты фермеров продолжатся 25 июня: возможны блокировки на границе.

Полиция Молдовы предупреждает водителей о возможных затруднениях движения в четверг, 25 июня, в направлении пунктов пропуска на границе Леушены и Скулены.

Причиной являются объявленные фермерами протесты и намерение частично блокировать дороги.

Водителям рекомендуется по возможности использовать альтернативные маршруты, чтобы избежать задержек.

Генеральный инспекторат полиции напомнил, что право на протест гарантировано Конституцией, однако его реализация должна проходить в рамках закона и не нарушать права других граждан.

В ведомстве подчеркнули, что необоснованная блокировка дорог или пунктов пересечения границы может нарушить общественный порядок и безопасность, а также повлиять на передвижение граждан.

Полиция призвала организаторов и участников протестов действовать ответственно, избегать блокирования движения и обеспечивать мирный характер акций.