«Forța Fermierilor»: Полиция запугивает фермеров перед протестами
Администрация «Forța Fermierilor» заявила о «многочисленных сообщениях о злоупотреблениях и запугивании со стороны полиции в отношении фермеров, готовящихся к законным протестам».
Сотрудники полиции в некоторых районах запрашивали списки участников, звонили фермерам с рекомендациями оставаться дома. «В Кишинёве, без каких-либо законных оснований, председатель ассоциации вызван в испекторат полиции. «Мы глубоко сожалеем, что в разгар процесса европейской интеграции полиция прибегает к репрессивным методам для ограничения конституционного права на протест», говорится в заявлении«Forța Fermierilor» по этому случаю, передает logos-pres.md
Несмотря на давление и продолжающиеся сельскохозяйственные работы, фермеры нескольких регионов подтверждают намерение провести завтра акцию протеста.
По сообщению «Forța Fermierilor» сельхозтехника будет размещена в следующих локациях:
- Круг Рышкань- Костешть — фермеры из района Рышкань (не являются членами «Forța Fermierilor»).
- Трасса Сорока-Отачь, въезд в город Сорока (не члены «Forța Fermierilor»).
- Трасса Фэлешть – Скулень, въезд в город Фэлешть – фермеры из районов Фэлешть и Сынжерей.
- Трасса Кишинев-Сорока, перекресток Сорока — фермеры из Теленешть и Орхей.
- Трасса Орхей-Резина, около села Бушэука — фермеры из районов Резина и Орхей.
- Трасса Унгень-Кишинев, объездная дорога – фермеры из района Унгень.
- Трасса Кишинев – Дубоссарь, возле поворота Криулень – фермеры района Криулень.
- Трасса Кишинев-Унгень, круг Буковец — фермеры из районов Стрэшень, Ниспорень и Кэлэрашь.
- Трасса Каушэнь-Чимишлия, село Салкуца, поворот в сторону Токуз-Украинка — фермеры из района Кэушень.
- Трасса Кишинев — Паланка, поворот в сторону Штефан Воды, автозаправочная станция «Лукойл» — фермеры из района Штефан Водэ.
- Трасса Хынчешть – Леова, село Сэрата Ноуэ – фермеры районов Леова и Хынчешть.
- Трасса Чимишлия – Бессарабка, въезд в село Абаклия – фермеры районов Басарабяска и Чимишлия.
- Кахул, возле таможни Оанча — фермеры районов Кахул и Кантемир.