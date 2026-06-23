«Forța Fermierilor»: Полиция запугивает фермеров перед протестами.

Администрация «Forța Fermierilor» заявила о «многочисленных сообщениях о злоупотреблениях и запугивании со стороны полиции в отношении фермеров, готовящихся к законным протестам».

Сотрудники полиции в некоторых районах запрашивали списки участников, звонили фермерам с рекомендациями оставаться дома. «В Кишинёве, без каких-либо законных оснований, председатель ассоциации вызван в испекторат полиции. «Мы глубоко сожалеем, что в разгар процесса европейской интеграции полиция прибегает к репрессивным методам для ограничения конституционного права на протест», говорится в заявлении«Forța Fermierilor» по этому случаю, передает logos-pres.md

Несмотря на давление и продолжающиеся сельскохозяйственные работы, фермеры нескольких регионов подтверждают намерение провести завтра акцию протеста.

По сообщению «Forța Fermierilor» сельхозтехника будет размещена в следующих локациях: