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logos.press.md logologos
23 Июня 2026, 20:45
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«Forța Fermierilor»: Полиция запугивает фермеров перед протестами

Администрация «Forța Fermierilor» заявила о «многочисленных сообщениях о злоупотреблениях и запугивании со стороны полиции в отношении фермеров, готовящихся к законным протестам».

«Forța Fermierilor»: Полиция запугивает фермеров перед протестами.
«Forța Fermierilor»: Полиция запугивает фермеров перед протестами.

Сотрудники полиции в некоторых районах запрашивали списки участников, звонили фермерам с рекомендациями оставаться дома. «В Кишинёве, без каких-либо законных оснований, председатель ассоциации вызван в испекторат полиции. «Мы глубоко сожалеем, что в разгар процесса европейской интеграции полиция прибегает к репрессивным методам для ограничения конституционного права на протест», говорится в заявлении«Forța Fermierilor» по этому случаю, передает logos-pres.md

Несмотря на давление и продолжающиеся сельскохозяйственные работы, фермеры нескольких регионов подтверждают намерение провести завтра акцию протеста.

По сообщению «Forța Fermierilor» сельхозтехника будет размещена в следующих локациях: 

  • Круг Рышкань- Костешть — фермеры из района Рышкань (не являются членами «Forța Fermierilor»). 
  • Трасса Сорока-Отачь, въезд в город Сорока (не члены «Forța Fermierilor»). 
  • Трасса Фэлешть – Скулень, въезд в город Фэлешть – фермеры из районов Фэлешть и Сынжерей. 
  • Трасса Кишинев-Сорока, перекресток Сорока — фермеры из Теленешть и Орхей. 
  • Трасса Орхей-Резина, около села Бушэука — фермеры из районов Резина и Орхей. 
  • Трасса Унгень-Кишинев, объездная дорога – фермеры из района Унгень. 
  • Трасса Кишинев – Дубоссарь, возле поворота Криулень – фермеры района Криулень. 
  • Трасса Кишинев-Унгень, круг Буковец — фермеры из районов Стрэшень, Ниспорень и Кэлэрашь. 
  • Трасса Каушэнь-Чимишлия, село Салкуца, поворот в сторону Токуз-Украинка — фермеры из района Кэушень. 
  • Трасса Кишинев — Паланка, поворот в сторону Штефан Воды, автозаправочная станция «Лукойл» — фермеры из района Штефан Водэ. 
  • Трасса Хынчешть – Леова, село Сэрата Ноуэ – фермеры районов Леова и Хынчешть. 
  • Трасса Чимишлия – Бессарабка, въезд в село Абаклия – фермеры районов Басарабяска и Чимишлия. 
  • Кахул, возле таможни Оанча — фермеры районов Кахул и Кантемир.
Источник
logos.press.md logologos
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