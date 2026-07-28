Проблемы фермеров с обеспечением дизтопливом пока не решаются.

27 июля пресс-служба правительства попыталась успокоить общественность Молдовы. Лейтмотив – власти решают проблему дефицита дизельного топлива.

На момент распространения релиза в страну поступило две баржи – 6 тыс. тонн топлива, к концу дня должно было поступить еще столько же. Нюанс лишь в том, что кабинет министров не уточнил происхождение, принадлежность и порядок распределения этого ресурса.

Как отметил для Logos Press Александр Слусарь, директор ассоциации Forța Fermierilor – организации, заявившей во всеуслышание о повсеместных проблемах фермеров с закупкой дизтоплива в период уборочной кампании – вероятнее всего, эту поставку топлива осуществил один или несколько частных операторов молдавского рынка энергоресурсов. Иначе правительство выдало дополнительные подробности об этом событии. Следовательно, непонятно, как владелец (получатель) вновь прибывшего дизтоплива им распорядится.

Также непонятно, считает руководитель организации, каковы на вчерашний день были товарные остатки дизельного топлива на молдавском рынке. Ранее власти, по крайней мере, власти заявили о том, что его хватит примерно на восемь дней. На сегодняшнее утро, каких либо сведений на этот счет нет. Не исключено, что вчерашняя поставка дизтоплива состоялась при нулевых запасах. Озвученный вчера запрос Forța Fermierilor на мониторинг товарных остатков у энергокомпаний Молдовы, по-прежнему актуален.

По приблизительной оценке актива Forța Fermierilor, для нормального завершения уборочной кампании и вхождения в летне-осеннюю фазу сева озимых культур стране потребуется порядка 20 тыс. тонн дизельного топлива. Для Республики Молдова – это очень значительный ресурсный объем. Для Румынии – умеренный, для Евросоюза — незначительный. В сложившейся с ситуации, возможно, пришло время запросить материальную помощь у соседей — как это однажды было зимой. Но для начала (этого процесса и нормализации ситуации на энергетическом рынке страны) правительству Молдовы имеет смысл объявить чрезвычайную ситуацию в энергетике. Кстати, это и произошло.