Пропавшую 12-летнюю девочку из Кагульского района нашли в Кишинёве.

Пропавшая без вести 12-летняя девочка из Кагульского района найдена — её жизни ничего не угрожает. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции.

По данным ведомства, несовершеннолетнюю узнала женщина в районе Южного вокзала, которая сразу же сообщила в правоохранительные органы. Сейчас девочка находится под присмотром сотрудников полиции, её передадут коллегам из Кагула для возвращения в семью.

Напомним, что жительница села Александру Иоан Куза Кагульского района пропала утром 22 июня. К поискам подключились полицейские, родственники девочки и волонтёры поисково-спасательной команды COD.

Правоохранители выразили благодарность всем гражданам, которые откликнулись и помогли в поисках. «Этот случай — ещё одно доказательство того, что вместе мы можем повысить безопасность каждого», — отметили в полиции.