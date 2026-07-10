Promo-LEX: Прозрачность пострадала при рассмотрении 64% проектов на заседании парламента от 9 июля.

На заседании парламента 9 июля проблемы с прозрачностью зафиксировали при рассмотрении девяти из 14 законопроектов. Это 64% от общего числа проектов, рассмотренных и проголосованных депутатами.

По данным ассоциации, среди нарушений были несоблюдение законного срока в 10 рабочих дней для консультаций с заинтересованными сторонами, отсутствие публикации важных документов до начала пленарного заседания, а также утверждение докладов и содокладов парламентских комиссий прямо в день рассмотрения проектов, передает rupor.md

В Promo-LEX считают, что такая практика снижает прозрачность законодательного процесса и ставит под вопрос возможность депутатов своевременно изучить документы перед голосованием.

Всего на заседании депутаты приняли 14 законопроектов. Девять из них связаны с процессом евроинтеграции и приведением законодательства Молдовы в соответствие с нормами ЕС. Они касались госзакупок, судебной системы, фундаментальных прав, внутреннего рынка, свободного движения товаров и работников, финансовых услуг, транспорта, трансъевропейских сетей и защиты окружающей среды.

При этом в ходе обсуждений часть депутатов оппозиции заявила, что некоторые проекты с пометкой ЕС содержат положения, которые не связаны с переносом европейского законодательства, а являются отдельными политическими или административными решениями. Promo-LEX считает, что в пояснительных записках нужно четко указывать, какие положения действительно связаны с гармонизацией законодательства с правом ЕС, а какие преследуют другие цели.

Заседание длилось около восьми часов и 22 минут. В начале заседания оппозиция предложила 19 изменений в повестку дня, но ни одно из них не набрало нужного числа голосов.

Кроме того, председатель заседания отказал депутату Иону Кику в праве выступить с предложением по повестке, сославшись на отсутствие письменного обращения, предусмотренного регламентом парламента.

В общей сложности парламент рассмотрел и проголосовал один проект постановления и 14 законопроектов. Восемь законопроектов приняли в первом чтении, шесть - во втором.