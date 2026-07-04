Прокуроры требуют 30 дней ареста для госсекретаря Министерства сельского хозяйства.

Прокуроры требуют 30 дней ареста для Татьяны Нисторикэ, государственного секретаря Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности, задержанной по делу о коррупции.

Эту информацию подтвердили представители Антикоррупционной прокуратуры, передает ipn.md

Ранее министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Людмила Катлабуга инициировала процедуру увольнения Татьяны Нисторикэ с должности государственного секретаря. Она заявила, что не потерпит никаких форм коррупции, и что министерство полностью будет сотрудничать с правоохранительными органами и предоставит всю необходимую информацию для расследования.

Государственный секретарь МСХПП и представитель одного из экономических агентов были задержаны в четверг правоохранительными органами в рамках уголовного дела, возбужденного по фактам коррупции.

По данным НЦБК, представитель экономического агента якобы передал денежные средства государственному секретарю, чтобы тот повлиял на должностных лиц Национального агентства по безопасности пищевых продуктов с целью возобновления разрешения на импорт кормов для птицы и животных из Украины, который ранее был приостановлен после выявленных в ходе проверок нарушений.