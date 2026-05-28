Пенсии прокуроров за год выросли более чем на 23%: средняя выплата 12 300 леев

Если в 2024 году средняя пенсия составляла 3813,91 лея в месяц, то в прошлом году она достигла 4252,81 лея, сообщает mold-street.com

Рост произошел в основном за счет индексации пенсий на 10% с 1 апреля 2025 года, а также пересмотра пенсий по возрасту и пенсий по инвалидности.

Согласно отчету, сильнее всего выросли пенсии прокуроров — в среднем более чем на 23%.

Так, средний размер части пенсии, выплачиваемой прокурорам из государственного бюджета, составил 12 342,59 лея в месяц. Это на 2323,77 лея, или на 23,2%, больше по сравнению с 1 января 2025 года.

Одновременно средний размер выплат прокурорам из бюджета социального страхования достиг 12 623,82 лея — на 2369,25 лея больше, чем годом ранее.

В Министерстве труда и социальной защиты пояснили, что рост пенсий прокуроров связан не только с индексацией, но и с перерасчетом выплат.

Перерасчет проводился на основании окончательных судебных решений, предусматривающих начисление пенсий за выслугу лет исходя из средней зарплаты прокурора во время исполнения должностных обязанностей, в соответствии с законом об оплате труда судей и прокуроров.

При этом число получателей прокурорских пенсий сократилось: по состоянию на 1 января 2026 года их было 192 человека — на 10 меньше, чем годом ранее.

У судей рост пенсий оказался значительно скромнее — около 5,6%.

Средний размер части пенсии судей, выплачиваемой из бюджета социального страхования, составил 14 254,35 лея — на 762,25 лея больше, чем в 2024 году. Аналогичный рост зафиксирован и для части пенсии, финансируемой из государственного бюджета.

Согласно отчету, у двух бывших президентов Молдовы пенсии выросли на 1544,70 лея, или на 10%, после индексации. Средний размер их пенсии составил 16 991,7 лея.

В целом число получателей пенсий государственного социального страхования за прошлый год сократилось на 1269 человек и по состоянию на 1 января 2026 года составило 646 852 человека.

Из них 530 070 человек получают пенсию по возрасту, 94 415 — пенсию по инвалидности, а 12 489 — пенсию по случаю потери кормильца.