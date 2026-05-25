Проверка на честность: Оценочная комиссия одобрила кандидатуры двух прокуроров.

По данным Оценочной комиссии, речь идет об Инне Фрунзэ-Барган, заместителе главного прокурора Антикоррупционной прокуратуры, и Инне Выходец, прокуроре Прокуратуры Кагула (Главный офис), бывшем прокуроре, прикомандированном к Антикоррупционной прокуратуре Юг, передает rupor.md

По результатам рассмотрения собранных материалов и ответов, предоставленных субъектами, Оценочная коллегия B пришла к выводу, что оба прокурора соответствуют критериям этической и финансовой честности, предусмотренным ст. 11 Закона № 252/2023.

Прокурор Инна Выходец предпочла не участвовать в публичных слушаниях, воспользовавшись своим законным правом.

Согласно процедурам, отчеты об оценке станут публичными после истечения срока обжалования решений Высшего совета прокуроров или в течение трех дней с момента вынесения окончательных решений Высшей судебной палаты.