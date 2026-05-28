Член ВСМ о €75 000 генпрокурора из погреба: Если завидуете чужим деньгам — это пройдет.

По словам Гузуна, и сам Макидон, и Высший совет прокуроров уже дали достаточные публичные объяснения по этому делу, сообщает jurnal.md

Он отметил, что комиссия Vetting проверяла финансовые возможности родственников лиц, проходящих оценку, в том числе их способность делать крупные подарки или пожертвования на семейных мероприятиях.

«Прокуроры, как и любые другие люди, получают подарки — больше или меньше. А если вы завидуете, что не получили на каком-то мероприятии определенную сумму денег, думаю, это пройдет», — заявил Гузун в эфире передачи Secretele Puterii на Jurnal TV.

По его словам, если родственники имеют официально подтвержденные доходы, банковские переводы и уплаченные налоги, то подобные суммы могут считаться правдоподобными.

Напомним, ранее стало известно, что во время внешней оценки генпрокурор Александр Макидон объяснил происхождение 75 тысяч евро тем, что его родители долгие годы хранили деньги в пластиковом контейнере в подвале дома за бочками с вином.

Эта информация вызвала широкий общественный резонанс и волну ироничных комментариев в соцсетях.

Позже Высший совет прокуроров заявил, что решение по оценке генпрокурора принималось исключительно на основании выводов комиссии и проверенных материалов, а не из-за общественных споров вокруг происхождения денег.

Сам Александр Макидон также публично заявил, что речь идет о многолетних сбережениях его родителей, а деньги были указаны в его декларации о доходах еще в 2018 году.