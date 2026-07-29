Прокуроры обжаловали в ВСП оправдание Дорина Дамира по делу о шантаже.

Согласно данным портала ВСП, 28 июля 2026 года жалоба была зарегистрирована и распределена для рассмотрения в отношении решения, вынесенного апелляционной инстанцией, передает tvrmoldova.md

2 июня 2026 года Апелляционная палата Центр оставила в силе приговор суда Кишинева, которым Дорин Дамир был оправдан. Суд пришел к выводу, что вменяемые ему действия не содержат состава преступлений, связанных с шантажом и вмешательством в осуществление правосудия, а сторона обвинения не представила достаточных доказательств его вины.

Дело касается инцидента, произошедшего в июне 2021 года в одном из спортивных залов Кишинева. По данным прокуроров PCCOCS, Дамир через адвоката Виктора Мунтяну передал угрозы Владиславу Мустяцэ — основателю риелторской компании Proimobil, который являлся гражданским истцом по уголовному делу, где сам Дамир проходил обвиняемым. По версии обвинения, Дамир потребовал, чтобы Мустяцэ отказался от материальных претензий на сумму 150 тысяч евро и изменил свою процессуальную позицию в его пользу.

Оправдательный приговор, вынесенный судом Кишинева в декабре 2022 года, обжаловали как прокурор PCCOCS Думитру Штефырцэ, так и адвокат Вадим Виеру, представляющий интересы Владислава Мустяцэ. Оба настаивали на осуждении Дамира, утверждая, что показания потерпевшего, адвоката Виктора Мунтяну, а также другие доказательства подтверждают факт угроз.

Апелляционная инстанция отклонила доводы прокуроров и адвоката

Судьи отметили, что для квалификации деяния как шантажа закон требует наличия имущественного требования. В случае Дамира обвинение смогло доказать лишь то, что он якобы требовал отказаться от гражданского иска и изменить показания Мустяцэ, а не передать деньги, имущество или иные материальные ценности. Кроме того, прокуроры не доказали, что обвиняемый стремился получить прямую материальную выгоду.

Что касается обвинения во вмешательстве в осуществление правосудия, суд пришел к выводу, что предполагаемое давление оказывалось на Мустяцэ и через его адвоката Виктора Мунтяну, а не на прокурора, следователя или другое лицо, принимающее процессуальные решения. По мнению суда, статья, на которую ссылалось обвинение, предусматривает ответственность только за влияние на лиц, непосредственно осуществляющих уголовное преследование.

Суд также проанализировал представленные доказательства. Видеозаписи из спортивного зала подтвердили, что Дорин Дамир и адвокат Виктор Мунтяну около 30 минут беседовали, однако не подтвердили содержание предполагаемых угроз. Кроме того, апелляционная инстанция критически оценила выводы психолога Ины Фодор, представленные обвинением, указав, что в материалах дела отсутствуют доказательства ее полномочий для подготовки подобных заключений, а сами выводы не были оформлены отдельным отчетом, как того требует закон.

Суд также подчеркнул, что отказ Дамира отвечать на вопросы прокуроров не может трактоваться против него, поскольку это является гарантированным уголовно-процессуальным законодательством правом.

В мотивировочной части решения Апелляционная палата указала, что по делу сохраняются разумные сомнения, которые обвинение не смогло устранить, а вина Дорина Дамира не подтверждена прямыми и убедительными доказательствами. Вместе с тем суд отметил, что оправдание должно основываться на отсутствии состава преступлений, связанных с шантажом и вмешательством в осуществление правосудия, а не на отсутствии самих событий, как это первоначально указал суд первой инстанции.

19 января 2026 года Дорин Дамир, бывший глава Генерального инспектората полиции Александру Пынзарь и бывший начальник Инспектората полиции Бельц Валериу Кожокару были приговорены к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания по делу «Управление №5».

Из троих осужденных наказание отбывает только Дорин Дамир. Александру Пынзарь и Валериу Кожокару находятся в розыске.