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stiri.md logostiri
20 Июля 2026, 22:00
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Комиссия одобрила внешнюю оценку двух прокуроров

Комиссия по оценке прокуроров завершила проверку этической и финансовой добропорядочности и.о. заместителя главного прокурора прокуратуры муниципия Кишинев Григоре Поторана и прокурора прокуратуры Сорок Александра Корецкого.

Комиссия одобрила внешнюю оценку двух прокуроров.
Комиссия одобрила внешнюю оценку двух прокуроров.

Оба проходят оценку в связи с их прежними должностями — прокурора и, соответственно, делегированного в Антикоррупционную прокуратуру судьи, передает stiri.md

По итогам проверки Коллегия по оценке B пришла к выводу, что оба прокурора соответствуют критериям этической и финансовой добропорядочности, предусмотренным статьей 11 Закона № 252/2023, и рекомендовала признать их успешно прошедшими внешнюю оценку.

Отчеты о проверке были направлены самим проверяемым и в Высший совет прокуроров (ВСП). В соответствии с законом они будут опубликованы после истечения срока обжалования решений ВСП либо в течение трех дней после вынесения окончательного решения Верховным судом.

Комиссия одобрила внешнюю оценку двух прокуроров

Источник
stiri.md logostiri
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