Министерство юстиции ищет решения по удержанию судей и прокуроров в системе.

Министерство юстиции создало рабочую группу, которая будет вырабатывать решения для повышения привлекательности профессий судьи и прокурора, а также для удержания специалистов в судебной системе.

В состав рабочей группы вошли представители Министерства юстиции, Высшего совета магистратуры, Высшего совета прокуроров и Национального института юстиции. Как отметили в Министерстве юстиции, инициатива направлена на выработку совместных мер, которые будут стимулировать приток специалистов в профессию и развитие карьеры в судебной системе и органах прокуратуры, передает moldpres.md

Миссия группы заключается в анализе нормативной и институциональной базы, регулирующей назначение на должность судьи и прокурора, в определении решений по совершенствованию существующих механизмов и, при необходимости, в подготовке предложений по внесению изменений в законодательство, необходимых для их реализации.

В ходе первого заседания министр юстиции Владислав Кожухарь заявил, что привлечение и удержание профессионалов в системе является одним из приоритетов министерства.

Участники заседания проанализировали основные вызовы, с которыми сталкивается система, включая процесс подготовки в Национальном институте юстиции, препятствия, с которыми сталкиваются кандидаты при поступлении в профессию, сроки процедур отбора и оценки, уровень укомплектованности вакантных должностей и механизмы карьерного продвижения.

Министерство юстиции уточняет, что предложения, выработанные рабочей группой, лягут в основу мер, направленных на укрепление кадровых ресурсов в судебной системе и повышение качества отправления правосудия.

Суды сталкиваются с острой кадровой нехваткой: из 524 должностей судей заняты лишь 388. Наиболее тяжёлая ситуация сложилась в Высшей судебной палате, где занята лишь половина должностей.