Будущие судьи и прокуроры в Молдове смогут пересдавать экзамены без потери стипендии.

В Молдове кандидаты на должности судей и прокуроров, не набравшие балл 8,00 на выпускном экзамене в Национальном институте юстиции (НИЮ/INJ), смогут пройти повторную сессию без мгновенного возврата денег за учебу.

Такой законопроект принял в первом чтении парламент, передает rupor.md

Законопроект меняет правила для слушателей НИЮ, которые не смогли набрать на итоговой аттестации средний балл 8,00 и выше:

Второй шанс: кандидаты получают право на повторную сессию. На время пересдачи за ними сохраняется статус слушателя, а выплаченную за период учебы стипендию забирать не будут.

Финансовые риски: если кандидат не сумеет получить минимальный балл 8,00 и со второй попытки, он будет обязан полностью вернуть институту всю выплаченную за время обучения стипендию.

Социальные гарантии и правила академического отпуска

Документ детально прописывает права и социальную защиту учащихся в период начальной подготовки, инициатором которых выступила группа депутатов фракции PAS:

Медицинское страхование: все слушатели НИЮ обеспечиваются обязательным полисом медстрахования на весь период обучения.

Больничные и отчисление: при временной нетрудоспособности по болезни (подтвержденной справкой) слушатель получает 60% от суммы стипендии. Отчислять за пропуск текущих аттестаций по болезни запрещается.

Семейные обстоятельства: пропуски занятий из-за смерти родственников (до IV степени родства) официально признаются уважительными при предъявлении документов.

Приостановление учебы: при серьезных проблемах со здоровьем можно оформить академический отпуск. На этот период сохраняется медицинская страховка и 80% стипендии. После выздоровления слушателя восстанавливают на тот же или следующий курс.

Законопроект должен пройти второе чтение в парламенте. Новые нормы вступят в силу сразу после их публикации в официальном периодическом издании Monitorul Oficial.

Национальный институт юстиции принял первую группу слушателей в сентябре 2007 года (выпуск состоялся в марте 2009-го). За время работы НИЮ подготовил 17 выпусков — это 265 кандидатов на должность судьи и 351 кандидат на должность прокурора.