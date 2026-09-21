Прокуроров Думитру Робу и Петру Ярмалюка заслушали в рамках веттинга.

Заместитель исполняющего обязанности главы PCCOCS Думитру Робу и прокурор Петру Ярмалюк были заслушаны Комиссией по оценке прокуроров.

Ранее оба прокурора были делегированы в Антикоррупционную прокуратуру, передает zdg.md

В отношении Думитру Робу коллегия B рассмотрела информацию о его этической и финансовой добросовестности. Данные были собраны у государственных органов, государственных и частных учреждений, а также из открытых источников.

В ходе процедуры Робу получил три раунда уточняющих вопросов и предоставил дополнительные сведения и подтверждающие документы.

7 сентября коллегия B уведомила прокурора о завершении оценки и сообщила о наличии сомнений относительно его этической добросовестности. Эти вопросы должны были быть рассмотрены во время публичного слушания.

14 сентября, за три дня до слушаний, Робу попросил провести часть заседания в закрытом режиме. Запрос касался информации о его роли в расследовании и поддержании обвинения по уголовному делу, в котором фигурирует государственный чиновник. Коллегия удовлетворила просьбу, сославшись на необходимость защиты общественного порядка.

В открытой части слушаний Робу задавали вопросы, в частности, о получении денежных средств от Серджиу Шептеличи, бывшего консула Республики Молдова в Одессе. Также рассматривался вопрос о возможном конфликте интересов в связи с назначением Елены Казаковой исполняющей обязанности главы Антикоррупционной прокуратуры.

В тот же день Комиссия заслушала и прокурора Петру Ярмалюка. Коллегия A изучила информацию из нескольких источников, имеющую отношение к проверке его этической и финансовой добросовестности.

В рамках процедуры Ярмалюку также были направлены три раунда уточняющих вопросов, на которые он предоставил ответы.

Во время публичного слушания прокурор призвал к взвешенному подходу при проведении оценки.

«Давайте соблюдать меру во всём, что мы делаем, особенно в отношении прокуроров, которые честно и ответственно посвятили себя профессии. Всё проходит. Остаётся лишь действие, совершённое с чувством меры», — заявил Петру Ярмалюк.

Теперь Комиссия должна принять решение по результатам внешней оценки обоих прокуроров в соответствии с предусмотренной законом процедурой.