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rupor.md logorupor
15 Сентября 2026, 21:54
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Возобновились слушания по веттингу: Комиссия проверила трех судей

Комиссия по оценке судей (Vetting) возобновила публичные слушания в рамках внешней оценки, проверив трех магистратов.

Возобновились слушания по веттингу: Комиссия проверила трех судей.
Возобновились слушания по веттингу: Комиссия проверила трех судей.

Перед членами комиссии предстали судьи Елизавета Бузу и Алина Горчак, работающие в специализированных коллегиях по коррупционным делам, а также Василий Ногай — бывший председатель и экс-и.о. главы суда Дрокии, передает rupor.md

К каждому из судей у членов Комиссии возникли серьезные вопросы, касающиеся финансовой честности и этических норм.

  • Елизавета Бузу (Суд Кишинева): Комиссия расследует возможное наличие необоснованного богатства за 2021 и 2023–2025 годы. Вопросы вызвали пожертвования в адрес ее спутника жизни и покупка автомобиля. Самого партнера судьи также вызвали на допрос, который прошел в закрытом режиме.

  • Алина Горчак (Суд Кишинева): Магистрата проверяют на соблюдение этических стандартов. В закрытой части заседания у нее потребовали объяснений по поводу возможного конфликта интересов и соблюдения правил декларирования имущества.

  • Василий Ногай (Суд Дрокии): Проходит процедуру повторной оценки по решению Высшего совета магистратуры (ВСМ). Члены комиссии зафиксировали заниженные цены при покупке автомобилей, нестыковки в расходах на жизнь и признаки необоснованного богатства за 2013, 2015, 2018 и 2021–2023 годы. Также изучаются скрытые конфликты интересов.

В рамках текущего сентябрьского раунда Комиссия запланировала в общей сложности восемь слушаний. Шесть из них касаются судей из антикоррупционных коллегий, а два — бывших руководителей судов.

Следующие слушания состоятся в четверг, 17 сентября 2026 года. Перед Комиссией предстанут судьи Валерий Курикеру и Ольга Беженарь из суда Кишинева.

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Источник
rupor.md logorupor
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