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ipn.md logoipn
16 Сентября 2026, 12:36
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Грэдинару о веттинге прокуроров: Некоторые противоречивые решения кажутся подозрительными

Некоторые решения Комиссии по проверке прокуроров, которые впоследствии были отклонены Высшим советом прокуроров, выглядят подозрительно. Об этом заявил депутат от партии PAS Василе Грэдинару.

Грэдинару о веттинге прокуроров: Некоторые противоречивые решения кажутся подозрительными.
Грэдинару о веттинге прокуроров: Некоторые противоречивые решения кажутся подозрительными.

По его словам, большое количество случаев, когда мнения двух учреждений расходятся, является «странным», передаёт ipn.md

Комиссия по веттингу предложила признать 12 прокуроров не прошедшими проверку. Впоследствии ВСП отклонил отчёты Комиссии в семи из этих случаев. Говоря о большом количестве решений, отклонённых ВСП, Василе Грэдинару сравнил нынешний процесс проверки прокуроров с процессом предварительной проверки для ВСМ, когда подобных ситуаций было значительно меньше.

«Мне кажутся подозрительными несколько противоречащих друг другу решений. Если вспомнить предварительную проверку, у нас не было такого большого количества разных случаев. Да, были два решения, отменённые Высшей судебной палатой, но это были два из 69. Да, и мне также кажется странным, что большой процент решений признается недействительными ВСП, но это означает автономию», — заявил Василе Грэдинару в эфире программы «Rezoomat» на телеканале RealitateaTV.

При этом депутат партии «Действие и солидарность» подчеркнул, что различия между выводами Комиссии по веттингу и решениями ВСП не следует автоматически воспринимать как доказательство того, что одно из учреждений действовало неправильно.

«Посмотрим, что скажет суд. Эти решения были обжалованы. До тех пор, пока не доказано обратное, я доверяю государственным учреждениям. Этот процесс проверки был устроен таким образом, чтобы у нас были механизмы контроля. Так создаётся баланс взаимного контроля. Для меня важно, чтобы те, кто заслуживает остаться в системе, оставались, а те, кто не заслуживает, были исключены», — добавил парламентарий.

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Источник
ipn.md logoipn
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