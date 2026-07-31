Прокурора по делу о взятке в 400 тысяч долларов освободили из-под домашнего ареста.

Прокурора прокуратуры Яловен Кристина Гему, обвиняемого по делу о предполагаемой взятке в размере 400 тысяч долларов, освободили из-под домашнего ареста и поместили под судебный контроль на 30 дней.

Апелляционная палата "Центр" оставила это решение в силе, сообщила Антикоррупционная прокуратура, передает rupor.md

Меру пресечения изменил суд Кишинева, сектора Чеканы, 16 июля. Прокуроры просили продлить домашний арест, однако суд отклонил ходатайство.

Антикоррупционная прокуратура обжаловала решение, настаивая на сохранении домашнего ареста. Апелляционная палата отклонила жалобу и оставила Гему под судебным контролем.

Кристин Гему проходит обвиняемым по делу о пассивной коррупции. По версии следствия, он вместе с другими фигурантами участвовал в схеме, участники которой якобы потребовали 400 тысяч долларов за влияние на решение по уголовному делу об отмывании денег. Прокурору вменяют получение двух переводов в криптовалюте на общую сумму 55 тысяч долларов.

С 17 июля Гему отстранен от должности решением Высшего совета прокуроров. Ограничение будет действовать до вынесения окончательного решения по уголовному делу. Расследование продолжается.