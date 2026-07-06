В Молдове будущих прокуроров и судей проверяют на добропорядочность.

Обеспечение добропорядочности нового поколения судей — остается одной из главных задач реформы юстиции в Республике Молдова, заявила бывший евродепутат и директор Национального института юстиции (НИЮ) Рамона Стругариу.

Отвечая на вопрос о том, какие есть гарантии того, что будущие судьи и прокуроры будут не только профессионально подготовлены, но и добропорядочными с самого начала карьеры, Стругариу отметила, что процесс отбора не ограничивается одним инструментом. Кандидаты проходят несколько институциональных и образовательных фильтров на разных этапах, сообщает tv8.md

"Они проходят проверки на добропорядочность еще до поступления, за это отвечает Национальный орган по неподкупности, Служба информации и безопасности, Национальный центр по борьбе с коррупцией. Затем, во время обучения в институте юстиции, они изучают профессиональную этику, деонтологию и то, что означает добропорядочность в профессии. Та безупречная добропорядочность, о которой мы говорим, является частью определенных норм и, в конечном итоге, подлежит проверкам", — пояснила Стругариу.

Она подчеркнула, что при подготовке судей и прокуроров все больше внимания уделяется вопросам добропорядочности и неподкупности как в рамках начального обучения, так и в системе непрерывного образования. Этот компонент рассматривается как один из ключевых для доступа к профессии.

"Мы сделали акцент на этих вопросах и в начальном, и в непрерывном обучении, потому что они очень важны. Не каждый может выполнять эту работу, поскольку у нее есть очень важное призвание", — отметила директор НИЮ.

Запущен пилотный проект психологической оценки и проверки добропорядочности

В Национальном институте юстиции тестируется пилотный проект психологической оценки и проверки добропорядочности. Он основан на комплексных тестах, которые включают вопросы, позволяющие оценить не только когнитивные способности кандидатов, но и уровень их честности.

"Это достаточно сложные наборы тестов, и некоторые из них направлены именно на компонент добропорядочности. Требуется максимальную честность со стороны тех, кто проходит тестирование. Это один из так называемых "красных" критериев, который может показать, допускать кандидата или нет.

Они могут хорошо справиться со всеми остальными тестами — на вербальное мышление, логические способности и так далее, но если они провалят тест на добропорядочность и солгут, это всплывет. Существуют разные типы вопросов, сформулированные таким образом, чтобы система могла определить, лгал человек или нет", — рассказала Стругариу.

Нужны периодические проверки на протяжении всей карьеры

Она признала, что не существует идеального механизма, который мог бы на 100% измерить человеческую добропорядочность и неподкупность. По ее словам, система строится на последовательных фильтрах и повторных "контрольных" проверках.

Отвечая на вопрос, можно ли "научить" добропорядочности, Стругариу отметила, что во многом это вопрос характера, но также и постоянного обучения и оценки, атмосферы в самой системе. По ее мнению, если человек уже является добропорядочным, это не так легко разрушить.

Но при этом очевидно, что проверка добропорядочности не должна проводиться только один раз за всю карьеру при обучении или назначении. Необходим постоянный мониторинг через четкие и понятые институциональные механизмы.

"Должны существовать периодические проверки. Когда появляются подозрения или происходят определенные вещи, у системы должны быть механизмы, позволяющие пресечь проблему на корню. Потому что человек, который один раз взял взятку, будет продолжать брать взятки", — заявила Стругариу.