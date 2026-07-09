Житель Фалешт едва не оформил кредит, чтобы отдать деньги мошенникам.

33-летний житель Фалешт едва не стал жертвой телефонных мошенников, которые убедили его оформить кредит и передать деньги курьеру. Полицейские вовремя вмешались и задержали с поличным двух подозреваемых в возрасте 17 и 19 лет.

По данным полиции, за сутки на севере страны удалось предотвратить два случая телефонного мошенничества, благодаря чему злоумышленники не смогли завладеть почти 200 тысячами леев.

В еще одном случае правоохранители задержали с поличным 21-летнего молодого человека, который, по версии следствия, выполнял роль курьера в преступной группе. Его задержали до того, как 38-летний мужчина успел передать ему 10 тысяч евро.

Подозреваемые были помещены под стражу на 72 часа. Расследование продолжается.

В полиции призвали граждан не передавать деньги и не сообщать банковские данные по просьбе незнакомцев. В случае подобных звонков правоохранители рекомендуют немедленно прекратить разговор и обратиться по номеру 112.