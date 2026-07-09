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politia.md logopolitia
9 Июля 2026, 17:40
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Житель Фалешт едва не оформил кредит, чтобы отдать деньги мошенникам

33-летний житель Фалешт едва не стал жертвой телефонных мошенников, которые убедили его оформить кредит и передать деньги курьеру. Полицейские вовремя вмешались и задержали с поличным двух подозреваемых в возрасте 17 и 19 лет.

Житель Фалешт едва не оформил кредит, чтобы отдать деньги мошенникам.
Житель Фалешт едва не оформил кредит, чтобы отдать деньги мошенникам.

По данным полиции, за сутки на севере страны удалось предотвратить два случая телефонного мошенничества, благодаря чему злоумышленники не смогли завладеть почти 200 тысячами леев.

В еще одном случае правоохранители задержали с поличным 21-летнего молодого человека, который, по версии следствия, выполнял роль курьера в преступной группе. Его задержали до того, как 38-летний мужчина успел передать ему 10 тысяч евро.

Подозреваемые были помещены под стражу на 72 часа. Расследование продолжается.

В полиции призвали граждан не передавать деньги и не сообщать банковские данные по просьбе незнакомцев. В случае подобных звонков правоохранители рекомендуют немедленно прекратить разговор и обратиться по номеру 112.

Источник
politia.md logopolitia
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