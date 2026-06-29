Прокуратура возбудила уголовное дело после гибели заключённого в Страшенах.

В Страшенах расследуют гибель заключенного от огнестрельного ранения во дворе местного суда.

По заявлению полиции, молодой человек попытался сбежать во время конвоирования в суд, охрана применила оружия. Прокуратура взяла уголовное производство на себя, открыто уголовное дело, передает tv8.md

Правоохранители начали уголовное расследование по факту смерти 23-летнего заключенного, который получил огнестрельное ранение 26 июня во дворе суда в Страшенах. Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу.

В Генеральной прокуратуре сообщили TV8, что место происшествия исследовали и контролировали следственные действия прокуроры из Страшен. Оружие изъято и направлено на экспертизу.

Прокуроры приняли решение взять уголовное дело в свое производство. По данным ведомства, уже запланированы новые следственные действия, необходимые для установления всех обстоятельств произошедшего.

26 июня в МВД заявили, во время конвоирования в суд Страшен 23-летний заключенный вырвался и пытался перепрыгнуть через ограждение. Один из сотрудников полиции произвел предупредительный выстрел. При обстоятельствах, которые предстоит установить следствию, пуля "предупредительно выстрела" попала в заключенного. На место прибыла бригада медиков, однако врачи уже не могли ничем помочь и констатировали смерть.