theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
stiri.md logostiri
15 Июня 2026, 16:39
3 711
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Страшенах сняли редкое оптическое явление — два солнца в небе

Над Страшенами вечером 12 июня наблюдали редкую оптическую иллюзию — два солнца в небе. Явление, известное как паргелий («ложное солнце»), возникает при преломлении света через кристаллы льда в атмосфере.

В Страшенах сняли редкое оптическое явление — два солнца в небе.
В Страшенах сняли редкое оптическое явление — два солнца в небе.

На видео в небе видны два изображения Солнца, расположенные рядом, — создаётся иллюзия, что над городом светят два солнца. Хотя кадры выглядят эффектно и напоминают сцену из фантастического фильма, на самом деле это редкое атмосферное явление, которое имеет научное объяснение, пишет stiri.md

Учёные NASA объясняют, что подобный феномен — это эффект преломления света, известный как паргелий («ложное солнце»). Он возникает, когда солнечный свет преломляется, проходя через частицы или кристаллы льда в атмосфере, создавая дополнительные светящиеся изображения.

Аналогичные случаи фиксировали и в других странах. В июне 2023 года в Новой Зеландии наблюдали похожее явление — на восходе были видны два солнца. Похожий случай зафиксировали и в Китае: астрономы отметили, что явление настолько необычно, что не поддаётся полному объяснению.

Источник
stiri.md logostiri
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте