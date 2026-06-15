В Страшенах сняли редкое оптическое явление — два солнца в небе.

На видео в небе видны два изображения Солнца, расположенные рядом, — создаётся иллюзия, что над городом светят два солнца. Хотя кадры выглядят эффектно и напоминают сцену из фантастического фильма, на самом деле это редкое атмосферное явление, которое имеет научное объяснение, пишет stiri.md

Учёные NASA объясняют, что подобный феномен — это эффект преломления света, известный как паргелий («ложное солнце»). Он возникает, когда солнечный свет преломляется, проходя через частицы или кристаллы льда в атмосфере, создавая дополнительные светящиеся изображения.

Аналогичные случаи фиксировали и в других странах. В июне 2023 года в Новой Зеландии наблюдали похожее явление — на восходе были видны два солнца. Похожий случай зафиксировали и в Китае: астрономы отметили, что явление настолько необычно, что не поддаётся полному объяснению.