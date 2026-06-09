В Молдове экс-карабинер и его девушка заставляли девочек заниматься проституцией.

Как сообщает Прокуратура по борьбе с организованной преступностью (PCCOCS), пара вербовала несовершеннолетних девочек для секс-услуг, сообщает rupor.md

Вся преступная схема строилась на уязвимости подростков. 19-летняя обвиняемая училась в кишиневском колледже и прямо там подыскивала девушек из небогатых семей — так в ее сети попали две сокурсницы. Третью жертву, ученицу лицея, соучастники нашли через Telegram. Всем пострадавшим было всего по 16–17 лет, и они остро нуждались в деньгах: одна из девочек позже призналась, что просто хотела заработать себе на флакон духов. На деле бывший силовик и его невеста забирали почти всю выручку себе, размещали объявления в Интернете, сами возили девушек на встречи и заставляли скрывать от клиентов реальные имена и возраст. В перерывах между выездами сутенеры подсаживали несовершеннолетних на наркотики.

Одну из них обвиняемые заставили переехать из общежития к ним в квартиру, якобы чтобы не тратиться на такси. Она обслуживала по 4–5 человек в день, а когда попыталась уйти, сожители пригрозили слить в сеть ее интимные фото. Вторую студентку возили к клиентам почти каждую ночь. Из-за плотного графика и агрессивных мужчин у нее начались сильные боли.

Конец нелегальному бизнесу положили прокуроры PCCOCS и офицеры инспектората расследований (INI). Пару взяли с поличным в одном из сел Криулянского района: они привезли туда первую жертву на автомобиле Audi A6 для клиента, который бурно отмечал свои именины в Михайлов день. Сейчас пострадавшие получают помощь психологов, а криминальный дуэт ждет приговора в СИЗО — им грозит вплоть до пожизненного срока. Правоохранители продолжают копать дальше, чтобы выйти на остальных участников этой сети.